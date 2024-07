Fotos impressionantes da geada na Serra Catarinense O fenômeno é resultado da queda de temperatura no Sul do BrasilLeia a matéria completa no nosso parceiro Brasil: notícias e artigos...

Revista Oeste|Do R7 12/07/2024 - 21h40 (Atualizado em 12/07/2024 - 21h40 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌