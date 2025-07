Fotos mostram como ficou avião que caiu em São José do Rio Preto (SP) Nas redes sociais, foram compartilhadas imagens do avião de pequeno porte que caiu em uma região rural de São José do Rio Preto, no... Revista Oeste|Do R7 01/07/2025 - 18h57 (Atualizado em 01/07/2025 - 18h57 ) twitter

Corpos de Bombeiro atuam em ocorrência de queda de avião em São José do Rio Preto (SP) | Foto: Reprodução/Corpo de Bombeiros Revista Oeste - Brasil

Nas redes sociais, foram compartilhadas imagens do avião de pequeno porte que caiu em uma região rural de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira, 1º, e causou a morte de dois ocupantes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil para mais detalhes sobre este trágico acidente.

