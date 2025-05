Frente fria avança e derruba as temperaturas nesta terça-feira, 20 Enquanto uma frente fria avança pelo Sul e provoca instabilidades nesta terça-feira, 20, o litoral do Nordeste enfrenta chuvas intensas... Revista Oeste|Do R7 20/05/2025 - 06h37 (Atualizado em 20/05/2025 - 06h37 ) twitter

Enquanto uma frente fria avança pelo Sul e provoca instabilidades nesta terça-feira, 20, o litoral do Nordeste enfrenta chuvas intensas associadas à circulação dos ventos e ao transporte de umidade. Em grande parte do Centro-Oeste e Sudeste, o tempo se mantém firme e com temperaturas elevadas durante o dia.

Para mais detalhes sobre as condições climáticas e os impactos esperados, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

