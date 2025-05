Frente fria avança e leva chuva ao litoral do Sul e Sudeste Uma frente fria que avança pelo oceano, a partir do Sul do país, provoca chuva intensa principalmente nos litorais do Paraná, de São...

Uma frente fria que avança pelo oceano, a partir do Sul do país, provoca chuva intensa principalmente nos litorais do Paraná, de São Paulo e do sul do Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 22. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja — que indica perigo — para essas regiões, com volumes que podem chegar a 100 milímetros. A previsão aponta maior instabilidade sobretudo no litoral fluminense durante a madrugada de sexta-feira 23.

