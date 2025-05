Frente fria avança e muda o tempo pelo Brasil neste sábado, 10 O avanço de uma frente fria neste sábado, 10, provoca mudanças expressivas no tempo em diversas regiões do país, especialmente no... Revista Oeste|Do R7 10/05/2025 - 06h46 (Atualizado em 10/05/2025 - 06h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Temperatura máxima prevista para o centro-sul do Brasil na tarde de sábado, 10, mostra o gradiente de temperaturas depois da passagem da frente fria sobre os Estados do Sul | Revista Oeste - Brasil

O avanço de uma frente fria neste sábado, 10, provoca mudanças expressivas no tempo em diversas regiões do país, especialmente no Sul e Sudeste. O sistema começou a atuar no Rio Grande do Sul ainda na quarta-feira, 7, quando trouxe volumes acumulados de chuva superiores a 200 mm em algumas cidades.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todas as previsões e impactos da frente fria!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Fotógrafo Sarkis, o imortalizador de craques

Frente fria traz forte mudança do tempo nesta sexta-feira, 9

O Palmeiras é muito favorito ao título da Libertadores