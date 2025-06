Frente fria avança e provoca temporais neste sábado, 14 Neste sábado, 14, uma nova frente fria atua de forma significativa sobre o Brasil, com destaque para a Região Sul, onde o sistema... Revista Oeste|Do R7 14/06/2025 - 06h35 (Atualizado em 14/06/2025 - 06h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Revista Oeste - Brasil

Neste sábado, 14, uma nova frente fria atua de forma significativa sobre o Brasil, com destaque para a Região Sul, onde o sistema frontal provoca chuvas intensas, tempestades com raios e possibilidade de granizo, especialmente nas áreas mais a oeste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

Para mais detalhes sobre os impactos dessa frente fria e as previsões para o restante do país, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Polícia Militar prende 2 suspeitos de roubo de carga de café em SP

Inmet emite alerta laranja para chuvas intensas em SE, AL e BA neste fim de semana

São Paulo: MTST invade obra no Minhocão em ação contra Nunes