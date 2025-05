Frente fria avança pelo Brasil nesta semana A frente fria que causou estragos no Sul do Brasil nos últimos dias, com tempestades severas, ventos intensos e até tornados no Rio... Revista Oeste|Do R7 12/05/2025 - 06h47 (Atualizado em 12/05/2025 - 06h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

De quarta-feira a sexta-feira, a frente fria permanece ativa entre Ilhéus e Salvador | Foto: Divulgação/Meteored Revista Oeste - Brasil

A frente fria que causou estragos no Sul do Brasil nos últimos dias, com tempestades severas, ventos intensos e até tornados no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, já começa a se dissipar. Esse fenômeno, que avançou pelo interior do país, também levou chuvas significativas ao Paraná, a Mato Grosso do Sul e a partes de São Paulo, conforme alertou o site especializado Meteored.

Para mais detalhes sobre como a frente fria está afetando diversas regiões do Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Justiça autoriza condução coercitiva de advogada de Deolane

IPVA: campanha dá desconto de 25% no parcelamento de débitos veiculares

Palmeiras é o time mais lucrativo do Brasil; veja o ranking dos 20 clubes com maior lucro em 2024