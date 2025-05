Frente fria avança pelo litoral do Brasil nesta sexta-feira, 23 Nesta sexta-feira, 23, o tempo no Brasil será influenciado pela atuação de uma frente fria associada a um cavado atmosférico, que... Revista Oeste|Do R7 23/05/2025 - 06h36 (Atualizado em 23/05/2025 - 06h36 ) twitter

Nesta sexta-feira, 23, o tempo no Brasil será influenciado pela atuação de uma frente fria associada a um cavado atmosférico, que afeta principalmente o Sul e o Sudeste do país. O fenômeno favorece a elevação do ar, o que contribui para o surgimento de nuvens, o aumento da nebulosidade e a ocorrência de chuvas.

Para mais detalhes sobre como a frente fria impacta diferentes regiões do Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

