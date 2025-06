Frente fria avança pelo Sudeste e provoca instabilidade nesta sexta-feira, 27 Nesta sexta-feira, 27, o avanço de uma frente fria e a presença de uma nova massa de ar polar definem o panorama meteorológico do... Revista Oeste|Do R7 27/06/2025 - 06h36 (Atualizado em 27/06/2025 - 06h36 ) twitter

Nesta sexta-feira, 27, o avanço de uma frente fria e a presença de uma nova massa de ar polar definem o panorama meteorológico do Brasil. O sistema frontal provoca chuvas no Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste, ao passo que o calor predomina no Norte e em áreas do Nordeste. O deslocamento do ar frio também gera queda nas temperaturas, especialmente na Região Sul.

Para mais detalhes sobre como a frente fria está afetando o clima em diversas regiões do Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

