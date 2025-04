Frente fria chega nesta quinta-feira e deixa 23 Estados em alerta Uma nova frente fria começou a avançar pelo Sul do Brasil, nesta quarta-feira, 2. O fenômeno traz chuvas muito intensas e tempestades... Revista Oeste|Do R7 03/04/2025 - 06h45 (Atualizado em 03/04/2025 - 06h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Inmet emite alerta por chuvas intensas

Uma nova frente fria começou a avançar pelo Sul do Brasil, nesta quarta-feira, 2. O fenômeno traz chuvas muito intensas e tempestades para diversas regiões do país. O sistema climático se formou nas primeiras horas do dia e está se movendo em direção ao Oceano Atlântico.

Para mais detalhes sobre os impactos e previsões, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Arquiteto tenta impedir assalto e morre baleado no Butantã

Homem é preso por furtar café e picanha de supermercado no DF

Os gastos — e a estrutura — Justiça do Trabalho no Brasil