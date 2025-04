Frente fria derruba as temperaturas pelo Brasil nesta terça-feira, 29 O mês de abril se despede com o típico clima de outono para grande parte do Brasil. A combinação do avanço de uma frente fria e da... Revista Oeste|Do R7 29/04/2025 - 06h42 (Atualizado em 29/04/2025 - 06h42 ) twitter

Revista Oeste - Brasil

O mês de abril se despede com o típico clima de outono para grande parte do Brasil. A combinação do avanço de uma frente fria e da chegada de uma forte massa de ar frio provoca mudanças expressivas no tempo em diversas regiões nesta terça-feira, 29.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todas as informações sobre as mudanças climáticas no país!

