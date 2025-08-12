Frente fria e baixa umidade; veja a previsão do tempo para SP em agosto A previsão para agosto em São Paulo indica a chegada de frente fria com potencial para provocar chuvas intensas e queda brusca de...

A previsão para agosto em São Paulo indica a chegada de frente fria com potencial para provocar chuvas intensas e queda brusca de temperaturas. Além disso, haverá a diminuição da umidade e o aumento do risco de queimadas no interior do Estado. As informações são da Defesa Civil paulista.

