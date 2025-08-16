Logo R7.com
Frente fria leva temporais ao Nordeste nesta sexta-feira, 16

Nesta sexta-feira, 16, o Brasil terá dois cenários meteorológicos de destaque: a intensificação de uma onda de calor no Centro-Oeste...

Frente fria leva temporais ao Nordeste Revista Oeste - Brasil

Nesta sexta-feira, 16, o Brasil terá dois cenários meteorológicos de destaque: a intensificação de uma onda de calor no Centro-Oeste, Norte e parte do Nordeste, e a continuidade das chuvas provocadas por uma frente fria que atua no litoral baiano e avança por outros Estados da faixa leste nordestina.

