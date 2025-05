Frente fria mantém ar polar sobre o Brasil nesta sexta-feira, 30 O Brasil amanhece nesta sexta-feira, 30, sob os efeitos da massa de ar polar que avança sobre o país desde o começo da semana. O frio... Revista Oeste|Do R7 30/05/2025 - 06h36 (Atualizado em 30/05/2025 - 06h36 ) twitter

O Brasil amanhece nesta sexta-feira, 30, sob os efeitos da massa de ar polar que avança sobre o país desde o começo da semana. O frio intenso segue presente no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, com risco de geadas e mínimas abaixo de 5 °C em diversas regiões. Já no Norte e Nordeste, o destaque vai para chuvas isoladas associadas à frente fria em dissipação no oceano.

Para mais detalhes sobre como o ar polar está afetando o Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

