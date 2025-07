Frente fria muda o tempo no Sul e no Sudeste nesta quinta-feira, 24 Esta quinta-feira, 24, será marcada por forte contraste climático entre as regiões brasileiras. Enquanto uma frente fria avança sobre... Revista Oeste|Do R7 24/07/2025 - 06h37 (Atualizado em 24/07/2025 - 06h37 ) twitter

Esta quinta-feira, 24, será marcada por forte contraste climático entre as regiões brasileiras. Enquanto uma frente fria avança sobre o Sul e o Sudeste e provoca queda nas temperaturas e aumento da nebulosidade, o restante do país segue sob a influência de uma massa de ar seco e quente, com registros de calor intenso e baixos índices de umidade relativa do ar.

Para mais detalhes sobre as mudanças climáticas e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

