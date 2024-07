Frente Fria: O Retorno do Frio no Brasil As temperaturas podem se aproximar de 0°C em áreas da Região Sul, informa a empresa de meteorologia Meteored.Leia a matéria completa...

Revista Oeste|Do R7 29/07/2024 - 06h13 (Atualizado em 29/07/2024 - 06h13 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌