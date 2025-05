Frente fria perde força em parte do Brasil nesta quarta-feira, 14 A quarta-feira, 14, será marcada por condições meteorológicas contrastantes no território brasileiro. Enquanto uma frente fria segue... Revista Oeste|Do R7 14/05/2025 - 06h46 (Atualizado em 14/05/2025 - 06h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mapa de precipitação prevista para a tarde de quarta-feira, 14, que indica a presença da frente fria no litoral baiano | Imagem: Meteored/Reprodução Revista Oeste - Brasil

A quarta-feira, 14, será marcada por condições meteorológicas contrastantes no território brasileiro. Enquanto uma frente fria segue estacionada sobre o litoral da Bahia, grande parte do Centro-Sul do país experimenta tempo firme sob a influência de uma massa de ar seco e frio que se afasta gradualmente para o oceano.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todas as informações sobre o clima no Brasil!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Cracolândia amanhece vazia nesta terça-feira, 13

‘Muitas crianças têm o traficante como referência’, diz delegado

João Fonseca é convocado para Laver Cup e faz história no tênis brasileiro