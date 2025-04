Frente fria provoca chuvas intensas no Recôncavo Baiano A passagem de uma frente fria pelo oceano está provocando chuvas intensas e persistentes no Recôncavo Baiano, com destaque para a... Revista Oeste|Do R7 22/04/2025 - 17h47 (Atualizado em 22/04/2025 - 17h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Frente fria leva chuva ao Nordeste

A passagem de uma frente fria pelo oceano está provocando chuvas intensas e persistentes no Recôncavo Baiano, com destaque para a capital, Salvador. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os volumes podem chegar a 100 milímetros nesta terça-feira, 22, e na quarta-feira 23.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todas as informações sobre o clima na região!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Tite: exemplo de grandeza, e não de fraqueza

‘Índios’ atravessaram o gelo para chegar ao no Brasil

Governo de São Paulo inicia remoção de famílias da Favela do Moinho