Frente fria provoca risco de granizo nesta quinta-feira, 5 Nesta quinta-feira, 5, a formação de uma frente fria sobre a Região Sul do Brasil trará instabilidades significativas, com alerta... Revista Oeste|Do R7 05/06/2025 - 06h35 (Atualizado em 05/06/2025 - 06h35 )

Revista Oeste - Brasil

Nesta quinta-feira, 5, a formação de uma frente fria sobre a Região Sul do Brasil trará instabilidades significativas, com alerta para chuvas intensas, tempestades e granizo. As imagens de satélite e modelos meteorológicos confirmam a presença de elevada umidade, grande acúmulo de precipitação e condições atmosféricas favoráveis à convecção profunda.

Para mais detalhes sobre os impactos e previsões, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

