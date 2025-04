Frente fria: SP tem alerta para chuvas intensas e ventos de até 100 km/h O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja para chuvas intensas em cidades do Estado de São Paulo. O aviso... Revista Oeste|Do R7 03/04/2025 - 15h08 (Atualizado em 03/04/2025 - 15h08 ) twitter

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja para chuvas intensas em cidades do Estado de São Paulo. O aviso é válido até esta sexta-feira, 4, mas pode ser prorrogado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todas as informações sobre o alerta e as recomendações de segurança!

