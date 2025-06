Frente fria tem neve, estradas congeladas e sensação térmica de -19°C no Sul A madrugada desta quarta-feira, 25, surpreendeu os moradores de Pinheiro Machado, no Rio Grande do Sul. A cidade, com pouco mais de...

