Frente fria traz chuvas para o Sul e Sudeste nesta quinta-feira, 22 A quinta-feira, 22, será marcada pela atuação de uma frente fria sobre o Sul e parte do Sudeste do Brasil, que provoca chuvas e queda... Revista Oeste|Do R7 22/05/2025 - 06h35 (Atualizado em 22/05/2025 - 06h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Revista Oeste - Brasil

A quinta-feira, 22, será marcada pela atuação de uma frente fria sobre o Sul e parte do Sudeste do Brasil, que provoca chuvas e queda de temperatura em áreas costeiras dessas regiões. Já o interior do país segue com tempo firme, céu aberto e calor, típico do mês de maio em períodos de estiagem.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todas as informações sobre as mudanças climáticas!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Temperatura deve cair no Sul do país, alerta Inmet

Juiz que viveu 45 anos com identidade falsa diz ter transtorno psiquiátrico

Pablo Marçal vira réu por colocar vida de 32 pessoas em risco