Frio avança e traz risco de geadas nesta terça-feira, 24 Uma intensa massa de ar polar atinge o Brasil nesta terça-feira, 24, com queda de temperatura em diversas regiões do país. O fenômeno... Revista Oeste|Do R7 24/06/2025 - 06h35 (Atualizado em 24/06/2025 - 06h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Revista Oeste - Brasil

Uma intensa massa de ar polar atinge o Brasil nesta terça-feira, 24, com queda de temperatura em diversas regiões do país. O fenômeno se estende por toda a Região Sul, avança por Sudeste e Centro-Oeste e chega até parte da Região Norte. O cenário combina temperaturas negativas, risco de geadas e precipitações localizadas, especialmente nas faixas Norte e Nordeste do país.

Para mais detalhes sobre como o frio impacta diferentes regiões do Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

País terá semana de frio com possibilidade de geada no Sul

Brasil só fica à frente da Venezuela em ranking de eficiência governamental

Polícia prende ‘maior ladrão de bancos’ do Rio de Janeiro