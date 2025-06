Frio e chuva marcam o início da semana

O início desta semana será marcado principalmente por tempo instável e queda de temperatura em diferentes partes do Brasil, segundo a Climatempo. Uma frente fria marítima provoca chuva em áreas do Sudeste, além de pontos isolados do Norte e do Nordeste. No Sul, o frio predomina. Já no Centro-Oeste, o clima tende a ser mais seco. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo. Isto é, de perigo potencial para diversas regiões.

