Frio histórico avança sobre o Sul e Sudeste nesta terça-feira, 1º Esta terça-feira, 1º de julho, será marcada por contrastes climáticos entre as regiões do Brasil, conforme mostram os mapas meteorológicos... Revista Oeste|Do R7 01/07/2025 - 06h35 (Atualizado em 01/07/2025 - 06h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Revista Oeste - Brasil

Esta terça-feira, 1º de julho, será marcada por contrastes climáticos entre as regiões do Brasil, conforme mostram os mapas meteorológicos e os boletins especializados. Enquanto uma massa de ar polar provoca frio intenso no Sul e parte do Sudeste, o Norte e o Nordeste mantêm o padrão de calor e alta umidade, com previsão de chuvas persistentes em diversas áreas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todas as informações sobre o clima no Brasil!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Procon aplica mais de R$ 17 milhões em multas à Uber e 99 em SP

Nova frente fria atinge o país com força no Sul e parte do Centro-Oeste

Justiça autoriza uso de IA com reconhecimento facial em investigações