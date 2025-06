Frio intenso atinge o Sul e o Sudeste; veja a previsão do tempo Na semana passada, o Centro-Sul do Brasil sofreu uma forte queda nas temperaturas por causa da incursão de uma massa de ar polar,... Revista Oeste|Do R7 04/06/2025 - 06h35 (Atualizado em 04/06/2025 - 06h35 ) twitter

A previsão para as temperaturas mínimas na madrugada de sábado mostra que os termômetros podem atingir 5°C no Rio Grande do Sul | Foto: Divulgação/Meteored Revista Oeste - Brasil

Na semana passada, o Centro-Sul do Brasil sofreu uma forte queda nas temperaturas por causa da incursão de uma massa de ar polar, que trouxe geadas e até neve à Região Sul. Cidades em São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, por exemplo, registraram termômetros abaixo dos 10°C entre a quinta-feira 29 e a sexta-feira 30. É o que mostrou a previsão do tempo elaborada pelo site Meteored.

