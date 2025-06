Frio intenso e chuvas pontuais marcam o tempo nesta quinta-feira, 12 Esta quinta-feira, 12, será marcada pelo frio em grande parte do país, consequência do avanço de uma intensa massa de ar polar que... Revista Oeste|Do R7 12/06/2025 - 06h36 (Atualizado em 12/06/2025 - 06h36 ) twitter

Esta quinta-feira, 12, será marcada pelo frio em grande parte do país, consequência do avanço de uma intensa massa de ar polar que se estabeleceu sobre o território nacional nos últimos dias. O fenômeno, que já causou temperaturas negativas e geadas na região Sul, agora provoca uma acentuada queda de temperatura também no Sudeste e em parte do Centro-Oeste.

Para mais detalhes sobre as condições climáticas e como se preparar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

