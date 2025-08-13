Logo R7.com
Frio persiste no Sul com nova massa de ar polar nesta quarta-feira, 13

O Brasil terá, nesta quarta-feira, 13, a influência de uma nova massa de ar polar que avança pelo Sul e mantém o frio no Centro-Sul...

O Brasil terá, nesta quarta-feira, 13, a influência de uma nova massa de ar polar que avança pelo Sul e mantém o frio no Centro-Sul, especialmente nas primeiras horas do dia. Os mapas meteorológicos mostram temperaturas mínimas próximas ou abaixo de 0°C nas serras gaúcha, catarinense e da Mantiqueira, além de geadas pontuais.

