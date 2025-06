Frio se espalha pelo país e provoca geadas nesta quarta-feira, 11 Esta quarta-feira, 11, será marcada por uma queda acentuada nas temperaturas em diversas regiões do Brasil. A atuação de uma intensa... Revista Oeste|Do R7 11/06/2025 - 06h35 (Atualizado em 11/06/2025 - 06h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Revista Oeste - Brasil

Esta quarta-feira, 11, será marcada por uma queda acentuada nas temperaturas em diversas regiões do Brasil. A atuação de uma intensa massa de ar polar, reforçada pela dissipação do frio, faz desta a manhã mais fria do ano até o momento em grande parte do centro-sul do país.

Para mais detalhes sobre como o frio está afetando diferentes regiões do Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Nego Di é condenado a mais de 11 anos de prisão por estelionato

Polícia de SP firma parceria com a Google para coibir roubo de celulares

Comando Vermelho cobra ‘pedágio’ de provedores de internet na Bahia