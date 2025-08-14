Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Frio segue no Sul e Sudeste; tempo seco predomina no país

O frio persiste no Sul e no Sudeste do Brasil, especialmente no período da manhã. À tarde, devem ser registradas temperaturas mais...

Revista Oeste|Do R7

O frio persiste no Sul e no Sudeste do Brasil, especialmente no período da manhã. À tarde, devem ser registradas temperaturas mais altas. Também não há previsão de chuvas significativas para essas regiões e para os Estados do Centro-Oeste.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todas as informações sobre o clima no país!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.