Fundador do Hurb é preso em flagrante por furto de obras de arte no Rio de Janeiro A Polícia Civil prendeu em flagrante o empresário João Ricardo Mendes, acusado de furtar obras de arte em um hotel de luxo e em um...

A Polícia Civil prendeu em flagrante o empresário João Ricardo Mendes, acusado de furtar obras de arte em um hotel de luxo e em um shopping center da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Mendes, que é fundador da agência de viagens online Hurb (ex-Hotel Urbano), foi encontrado com esculturas e quadros avaliados em cerca de R$ 23 mil. Os itens estavam em uma cobertura no mesmo bairro. Um quadro, estimado em R$ 17 mil, ainda não foi localizado.

