Futebol: clubes emitem nota e exigem mudanças na CBF Uma reivindicação por reformas no sistema eleitoral da Confederação Brasileiro de Futebol (CBF) mobilizou as principais ligas e clubes... Revista Oeste|Do R7 20/05/2025 - 13h37 (Atualizado em 20/05/2025 - 13h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Samir Xaud é um nome forte para suceder Ednaldo na CBF Revista Oeste - Brasil

Uma reivindicação por reformas no sistema eleitoral da Confederação Brasileiro de Futebol (CBF) mobilizou as principais ligas e clubes do futebol brasileiro, que apresentaram um manifesto conjunto ao órgão, nesta segunda-feira, 19. O documento solicita mudanças no peso dos votos na escolha da diretoria da confederação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todas as novidades do futebol brasileiro!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Frente fria avança e derruba as temperaturas nesta terça-feira, 20

Lewandowski diz que contato de Tuta com outros presos do PCC é ‘impossível’

Direito, medicina e psicologia: governo proíbe educação à distância em 5 cursos