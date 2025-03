Gamarra, ex-zagueiro paraguaio, culpa Luigi, do Palmeiras, por atos racistas O ex-zagueiro paraguaio Carlos Gamarra, partiu em defesa do Cerro Porteño no caso das ofensas racistas proferidas por torcedores contra...

O ex-zagueiro paraguaio Carlos Gamarra, partiu em defesa do Cerro Porteño no caso das ofensas racistas proferidas por torcedores contra o jogador Luigi, do sub-20 do Palmeiras no dia 6 de março, no estádio Gunther Vogel, em Assunção. Para Gamarra, Luigi provocou a situação. O jogador Figueiredo, do Palmeiras, também foi ofendido. O paraguaio deu as declarações em entrevista à Rádio Nanduti-PAR.

