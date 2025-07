Geada deve atingir Sul e Sudeste na terça-feira, alerta Inmet O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um alerta amarelo de geada para esta terça-feira, 22, entre 0h e 8h, classificando... Revista Oeste|Do R7 21/07/2025 - 16h18 (Atualizado em 21/07/2025 - 16h18 ) twitter

Alerta amarelo geada Inmet Revista Oeste - Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um alerta amarelo de geada para esta terça-feira, 22, entre 0h e 8h, classificando o fenômeno como de perigo potencial. O aviso cobre diversas regiões dos Estados do Sul e do Sudeste, com previsão de temperatura mínima de 3°C.

