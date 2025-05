Geadas e mínimas de até 3°C marcam o tempo neste sábado, 31 Este sábado, 31, será marcado por forte contraste térmico entre o centro-sul e o norte do país. A massa de ar polar que atingiu seu... Revista Oeste|Do R7 31/05/2025 - 06h35 (Atualizado em 31/05/2025 - 06h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Revista Oeste - Brasil

Este sábado, 31, será marcado por forte contraste térmico entre o centro-sul e o norte do país. A massa de ar polar que atingiu seu ápice na sexta-feira, 30, segue sobre grande parte do Brasil e mantém as temperaturas baixas no Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste, com risco de geadas. Ao mesmo tempo, a frente fria avança em direção ao litoral nordestino e provoca instabilidades.

Para mais detalhes sobre as condições climáticas deste sábado, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Idoso coloca fogo no próprio corpo e causa pânico no Metrô de SP; assista

Paulo Cupertino é condenado a 98 anos de prisão

Violência contra médicos atinge recorde no Brasil, diz CFM