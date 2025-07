Geadas levam mínimas próximas de 0 °C ao Sul e ao Sudeste nesta sexta-feira, 4 O Brasil terá nesta sexta-feira, 4, um cenário climático marcado por contrastes regionais. Enquanto geadas mantêm temperaturas baixas... Revista Oeste|Do R7 04/07/2025 - 06h35 (Atualizado em 04/07/2025 - 06h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Revista Oeste - Brasil

O Brasil terá nesta sexta-feira, 4, um cenário climático marcado por contrastes regionais. Enquanto geadas mantêm temperaturas baixas em áreas do Sul e do Sudeste, o calor predomina sobre grande parte do Norte e Nordeste, com ocorrência de chuvas localizadas em pontos do litoral e da Amazônia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todas as informações sobre o clima no Brasil!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Advogada é condenada a 7 anos e 4 meses por calúnia contra promotor

Cidade catarinense registra -10,4 °C e bate recorde de frio em 2025

Esquerdistas invadem banco na Faria Lima em protesto pela taxação de super-ricos