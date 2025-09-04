Goleiro Edson morre depois de defender pênalti em jogo amador no PA Um episódio trágico surpreendeu o município de Augusto Corrêa, no nordeste do Pará, durante os jogos da Semana da Pátria de 2025....

Um episódio trágico surpreendeu o município de Augusto Corrêa, no nordeste do Pará, durante os jogos da Semana da Pátria de 2025. O goleiro Edson, conhecido como Pixé, morreu logo depois de defender um pênalti em uma partida amadora.

