Goleiro Edson morre depois de defender pênalti em jogo amador no PA

Revista Oeste|Do R7

Um episódio trágico surpreendeu o município de Augusto Corrêa, no nordeste do Pará, durante os jogos da Semana da Pátria de 2025. O goleiro Edson, conhecido como Pixé, morreu logo depois de defender um pênalti em uma partida amadora.

