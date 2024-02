Golpe da maquininha: homem é preso com 452 cartões de banco em desfile de carnaval

Um indivíduo foi identificado durante rondas policiais destinadas ao combate de furtos de celular e fraudes com cartões. A polícia encontrou com o suspeito nada menos do que 452 cartões de banco, configurando um esquema de golpe da maquininha. A prisão aconteceu durante um desfile de carnaval, onde o homem estava agindo para aplicar o golpe em pessoas distraídas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste e saiba mais sobre esse caso assustador de fraude e os detalhes da prisão.

