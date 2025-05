Governo de São Paulo incentiva turismo em praias de água doce do interior Somente no litoral de São Paulo, há 293 praias, distribuídas ao longo de 622 km de costa. No entanto, atualmente, o Estado também... Revista Oeste|Do R7 19/05/2025 - 19h56 (Atualizado em 19/05/2025 - 19h56 ) twitter

Revista Oeste - Brasil

Somente no litoral de São Paulo, há 293 praias, distribuídas ao longo de 622 km de costa. No entanto, atualmente, o Estado também conta com 99 municípios do interior preparados para receber turistas à beira de grandes e convidativos rios — com direito até a areia para colocar os pés.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e descubra mais sobre as belezas das praias de água doce em São Paulo!

