Governo federal prorroga atuação da Força Nacional no Amazonas por 3 meses O governo federal anunciou a prorrogação da presença da Força Nacional no Amazonas por 90 dias, com início no domingo 19. A decisão... Revista Oeste|Do R7 20/01/2025 - 14h28 (Atualizado em 20/01/2025 - 14h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Barroso, durante sessão no STF - 4/12/2024 | Foto: Ton Molina/FotoArena/Estadão Conteúdo

O governo federal anunciou a prorrogação da presença da Força Nacional no Amazonas por 90 dias, com início no domingo 19.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil para mais detalhes sobre essa importante decisão.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Mulher é flagrada presa dentro de porta-malas de carro em Guarulhos; vídeo

Ciclone extratropical traz risco de chuva e de ventos fortes em Santa Catarina e mais regiões

Chuvas em Santa Catarina deixam 1,3 mil fora de casa