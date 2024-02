Grave acidente em parque de diversões em Salvador deixa jovem com braço amputado Um terrível acidente... Um terrível acidente em um parque de diversões em Salvador deixou um jovem com o braço amputado. O incidente ocorreu quando ele caiu de um dos brinquedos, causando graves ferimentos. Mesmo com o alvará de funcionamento em dia, o local foi imediatamente interditado para investigação das causas do acidente.Leia a matéria completa no nosso parceiro Brasil: notícias e artigos - Revista OesteLeia mais em Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste • Jovem tem braço amputado por causa de acidente em parque de diversões em Salvador • Vídeo: motorista morre em explosão de caminhão carregado de aerossol • Recife pós-temporal: ruas alagadas, queda de árvores, falta de energia e aula remota Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.