Homem acusado de ser serial killer de gatos é preso em SP A Guarda Civil Municipal de Francisco Morato, na Grande São Paulo, prendeu nesta quarta-feira, 20, um homem de 47 anos acusado de...

A Guarda Civil Municipal de Francisco Morato, na Grande São Paulo, prendeu nesta quarta-feira, 20, um homem de 47 anos acusado de maus-tratos a animais, ameaça e poluição ambiental. Ele foi flagrado enquanto carregava gatos mortos pelas ruas, segundo vizinhos, professores e estudantes de uma escola estadual próxima.

Para saber mais sobre esse caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: