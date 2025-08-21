Logo R7.com
Homem acusado de ser serial killer de gatos é preso em SP

A Guarda Civil Municipal de Francisco Morato, na Grande São Paulo, prendeu nesta quarta-feira, 20, um homem de 47 anos acusado de...

Revista Oeste|Do R7

A Guarda Civil Municipal de Francisco Morato, na Grande São Paulo, prendeu nesta quarta-feira, 20, um homem de 47 anos acusado de maus-tratos a animais, ameaça e poluição ambiental. Ele foi flagrado enquanto carregava gatos mortos pelas ruas, segundo vizinhos, professores e estudantes de uma escola estadual próxima.

