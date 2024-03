Homem condenado a 42 anos de prisão por assassinato do jogador Daniel O Tribunal do Júri condenou Edison Brittes por... O Tribunal do Júri condenou Edison Brittes por homicídio triplamente qualificado, fraude processual, corrupção de menor, coação no curso do processo e ocultação de cadáver.Leia a matéria completa no nosso parceiro Brasil: notícias e artigos - Revista OesteLeia mais em Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste • Assassinato do jogador Daniel: homem é condenado a 42 anos de prisão • Frente fria deixa litoral de SP em alerta para fortes chuvas e ventania • Instituto de Formação de Líderes de São Paulo (IFL-SP) abre inscrição para processo seletivo Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.