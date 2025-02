Homem é empalado em briga de torcidas no Recife Imagens de violência entre torcedores do Santa Cruz e do Sport se espalharam pelas redes sociais, neste sábado, 1º. Os incidentes... Revista Oeste|Do R7 02/02/2025 - 11h06 (Atualizado em 02/02/2025 - 11h06 ) twitter

Conflitos entre torcedores transformam Recife em cenário de guerra antes de clássico de futebol

Imagens de violência entre torcedores do Santa Cruz e do Sport se espalharam pelas redes sociais, neste sábado, 1º. Os incidentes ocorreram antes de uma partida do Campeonato Pernambucano, no Recife, e alarmaram a comunidade esportiva e os cidadãos.

