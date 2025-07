Homem é preso por ataques a ônibus no Estado de São Paulo Uma série de ataques a ônibus na capital paulista e no ABC levou à prisão de um suspeito em São Bernardo do Campo nesta terça-feira... Revista Oeste|Do R7 22/07/2025 - 17h59 (Atualizado em 22/07/2025 - 17h59 ) twitter

ataques a onibus em são paulo Revista Oeste - Brasil

Uma série de ataques a ônibus na capital paulista e no ABC levou à prisão de um suspeito em São Bernardo do Campo nesta terça-feira, 22. Ele teria confessado participação em pelo menos 16 ataques contra coletivos nas últimas semanas, segundo informações do DEIC.

