Homem é preso por furtar café e picanha de supermercado no DF

Parlamentares cobram 'picanha' prometida na campanha eleitoral | Foto: Ricardo Stuckert/Reprodução/Twitter

Um homem de 20 anos foi detido por seguranças de um supermercado na manhã desta quarta-feira, 2, depois de ser flagrado com uma peça de picanha e seis pacotes de café em sua mochila. O caso ocorreu no Recanto das Emas, região administrativa do Distrito Federal.

