Hytalo Santos é alvo de busca e apreensão por exploração de menores

A Justiça da Paraíba determinou, nesta quarta-feira, 13, uma série de medidas restritivas contra o influenciador Hytalo Santos, incluindo...

Revista Oeste|Do R7

Em meio à pressão, o Instagram desativou a conta de Hytalo Santos, que tinha mais de 17 milhões de seguidores | Foto: Reprodução/Instagram Revista Oeste - Brasil

A Justiça da Paraíba determinou, nesta quarta-feira, 13, uma série de medidas restritivas contra o influenciador Hytalo Santos, incluindo busca e apreensão em sua residência e bloqueio de seus perfis digitais.

Para saber mais sobre essa polêmica e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

