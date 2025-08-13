Logo R7.com
Hytalo Santos é denunciado por festas impróprias com adolescentes

O Ministério Público da Paraíba (MPPB) atua em investigações sobre o influenciador digital Hytalo Santos depois de denúncias de vizinhos...

Revista Oeste|Do R7

Nos conteúdos de Hytalo Santos, adolescentes participam de dinâmicas que incluem beijos, presença em festas com consumo de álcool e coreografias sensuais | Foto: Reprodução/In Revista Oeste - Brasil

O Ministério Público da Paraíba (MPPB) atua em investigações sobre o influenciador digital Hytalo Santos depois de denúncias de vizinhos. Ele teria promovido festas com bebidas alcoólicas e gravado vídeos de topless envolvendo adolescentes e crianças no condomínio onde reside.

Para saber mais sobre as investigações e as repercussões do caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

