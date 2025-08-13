Hytalo Santos é denunciado por festas impróprias com adolescentes
O Ministério Público da Paraíba (MPPB) atua em investigações sobre o influenciador digital Hytalo Santos depois de denúncias de vizinhos...
O Ministério Público da Paraíba (MPPB) atua em investigações sobre o influenciador digital Hytalo Santos depois de denúncias de vizinhos. Ele teria promovido festas com bebidas alcoólicas e gravado vídeos de topless envolvendo adolescentes e crianças no condomínio onde reside.
Para saber mais sobre as investigações e as repercussões do caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.
