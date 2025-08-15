Logo R7.com
Hytalo Santos é preso em São Paulo

Revista Oeste|Do R7

O influenciador paraibano Hytalo Santos foi preso nesta sexta-feira, 15, em São Paulo. Ele é alvo de investigações do Ministério Público da Paraíba (MPPB) e do Ministério Público do Trabalho (MPT) por suspeita de exploração e exposição de menores em conteúdos para redes sociais.

