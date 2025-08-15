Hytalo Santos é preso em São Paulo O influenciador paraibano Hytalo Santos foi preso nesta sexta-feira, 15, em São Paulo. Ele é alvo de investigações do Ministério Público...

O influenciador paraibano Hytalo Santos foi preso nesta sexta-feira, 15, em São Paulo. Ele é alvo de investigações do Ministério Público da Paraíba (MPPB) e do Ministério Público do Trabalho (MPT) por suspeita de exploração e exposição de menores em conteúdos para redes sociais.

Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

