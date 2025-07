Ibama aplica R$ 173 milhões em multas por desmatamento em município do Amazonas

Revista Oeste |Do R7

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) aplicou R$ 173 milhões em multas por desmatamento em apenas um município do Amazonas. A ação do Ibama ocorreu em Apuí, município apontado como recordista em desmatamento nos últimos 12 meses.

